Negacionismo climático, protección civil e capitalismo do desastre

1. As galegas que, desde o 29 de outubro, seguimos con anguria a desastrosa calamidade provocada pola dina (principalmente) na Comunitat Valenciana, sorpréndenos topar tantos paralelismos entre o noso momento Nunca Máis, vivido hai 22 anos xa, e este momento Nunca Máis valenciano.

Durante o episodio do Prestige, os galegos aprendemos moitas das cousas que acabaría abordando con brillantez a xornalista Naomi Klein na súa maxistral obra Shock Doctrine. The Rise of disaster capitalism

En ambos casos, trátase dun desastre inducido pola neglixente xestión pública de certos riscos sobrevidos, pero non imprevisibles, onde as autoridades (in)competentes pugnan ao tempo por escapar da súa evidente responsabilidade político-administrativa, amañar os desperfectos catastróficos, e gañar a batalla dos relatos políticos.

Durante o episodio do Prestige, os galegos aprendemos moitas das cousas que acabaría abordando con brillantez a xornalista Naomi Klein na súa maxistral obra Shock Doctrine. The Rise of disaster capitalism (A doutrina do Shock. A auxe do capitalismo do desastre, 2007), en especial o seu capítulo sobre a xestión da terrible crise do Katrina (Nova Orleans) no ano 2005. A capacidade das oligarquías políticas e económicas para aproveitar no seu beneficio os desastres, especialmente os causados polas súas propias neglixencias, é moi alta.