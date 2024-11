Esta semana, un fenómeno ciclónico mesoescalar asolou o Levante e boa parte de Castela. Todas estamos pegadas ás radios e aos medios, pendentes. Fálase de traxedia humana. Das vidas segadas ou tronzadas pola creba económica. Dos cultivos perdidos, de cartos. Hai enfado porque a tecnoloxía non nos salva, as antenas caeron, os móbiles quedaron sen batería. O aviso chegou tarde aos dispositivos. Coa responsabilidade depositada na tecnoloxía e o enfado rubindo cara ás administracións, ninguén se fai cargo da súa incidencia no acontecido. As persoas vense como vítimas sen se decatar de que, en grande medida, o son de si mesmas, tanto no individual como no colectivo.