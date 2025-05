O cinema da xeración encallada

Algo non funciona nun sistema cultural no que cando te afastas dous pasos dos círculos concéntricos do sector, resulta que ninguén sabe (case) nada do noso cine

As veces non se sabe porque un filme pode chegar a facer parte dun mesmo desa maneira tan íntima, mais na vida tampouco hai que entendelo todo.

A admiración pola obra de (e por) Alfonso non remata neste filme, coñezo e reivindico a súa filmografía (menos esa que non vin, porque non veu ninguén). Para min é un dos cineastas máis honesto e interesante, formal e discursivamente, pola súa discreción e resistencia fronte ao dogma, por arriscarse e por ser un obreiro máis que unha estrela de photocall. Porque o cinema sen densidade textual queda só nun vídeo familiar e as estrelas son fugaces pero os discursos con substancia poden escribirse en pedra.

Mais a realidade do noso audiovisual, e da nosa cultura en xeral, é que medra o descoñecemento, sobre todo entre os novos, e iso só sucede porque algo non funciona nun sistema cultural no que cando te afastas dous pasos dos círculos concéntricos do sector, resulta que ninguén sabe (case) nada do noso cine, nin sequera que xa arde.