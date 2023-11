O gas fósil é o novo carbón

O pasado 4 de outubro apagouse para sempre a central de carbón das Pontes. Un fito na loita contra a crise climática desde o noso país que pon fin de vez á xeración eléctrica con carbón. Mais os combustíbeis fósiles aínda están ben presentes no noso sistema enerxético, inclusive no eléctrico, onde o gas fósil, tamén chamado gas natural, está a ocupar parte do oco deixado polo carbón, debido ao atraso no desenvolvemento renovábel

O pasado 4 de outubro apagouse para sempre a central de carbón das Pontes. Un fito na loita contra a crise climática desde o noso país que pon fin de vez á xeración eléctrica con carbón, o combustíbel fósil máis intensivo en emisións de dióxido de carbono (CO2), o principal gas de efecto invernadoiro. Mais os combustíbeis fósiles aínda están ben presentes no noso sistema enerxético, inclusive no eléctrico, onde o gas fósil, tamén chamado gas natural, está a ocupar parte do oco deixado polo carbón, debido ao atraso no desenvolvemento renovábel.

Endesa non deixou de producir electricidade fósil nas Pontes cando apagou a súa central de carbón. Á súa beira explota desde 2008 outra central eléctrica fósil, un ciclo combinado a gas, que en 2022 foi a industria galega con maiores emisións de CO2, como antes o foi a de carbón durante tantos anos, aínda que, iso si, con cifras moi superiores.

Tampouco Naturgy renunciou a xerar electricidade sucia en Galicia cando pechou a central de Meirama en 2020. Tamén desde 2008 opera a central de ciclo combinado a gas de Sabón (Arteixo). Ambos os dous ciclos combinados abastécense desde a regasificadora de Reganosa en Mugardos, á que están conectados por un gasoduto. Consumindo en parte gas de fracking transportado por barcos metaneiros desde Estados Unidos de América (EUA), que ten unha pegada de carbono comparábel á do carbón.

Ao exercer por fin en 2019 o mercado europeo de emisións de CO2 o seu papel desincentivador da xeración eléctrica con carbón, despois de 14 anos de funcionamento ineficaz, a actividade das centrais de Meirama e As Pontes caeu abruptamente e, en pouco tempo, as empresas propietarias pasaron de apostar por un novo alongamento da súa vida a decidir o peche, ao non lle saíren xa as contas. Para frustración do transversal “partido galego do carbón”.

Mais as contas si saen polo de agora para as centrais de gas, contra as que neste país case ninguén move unha palla, como xa antes pasou coas de carbón. E así vemos como, mentres a produción nas centrais de carbón baixaba de 10.304 GWh en 2018 a 859 en 2022, a dos ciclos combinados subía de 810 a 5.602. Unha parte da electricidade que deixaron de producir Endesa e Naturgy con carbón pasaron a obtela con gas natural, tan fósil como o carbón e o petróleo. Lamentabelmente, o consumo galego de gas non só aumentou durante os últimos anos na xeración eléctrica senón tamén na de calor, polo menos até 2021. Cúmprese así o desexo de quen queren facer do gas o combustíbel fósil de transición (dunha transición enerxética lenta e “ordenada”).