Os retos das comunidades de enerxías renovábeis en Galicia

A falta de entorno regulatorio axeitado e oportunidades de financiamento público, unidas á indiferenza política da Xunta de Galicia e da maior parte das entidades locais, son as que caracterizan o difícil e incerto proceso de creación de CER en Galicia

4. O proceso de creación de CER e CCE en España caracterízase por dúas circunstancias.

A primeira, é a falta de desenvolvemento dun entorno legal adaptado ás súas peculiares características.

Ainda que a nosa regulación do autoconsumo individual e colectivo, con excedentes ou sen excedentes, se alinea xa coa Unión Europea (Real Decreto 244/2019), apenas no 2020 e 2023, respectivamente, se traspoñen ambas figuras á Lei do Sector Eléctrico, mais sen un desenvolvemento estatal básico, ainda pendente. Os lexisladores autonómicos máis conscientes (Euskadi, Valencia, Aragón, Catalunya) avanzaron xa leis que tratan de cubrir esta baleiro, dotando de máis seguridade xurídica ao proceso de creación de CER e CCE, que seguen a ser extraños “obxectos voadores non identificados” (OVNIs) para a maior parte dos operadores xurídicos locais e autonómicos.

Por suposto, o lexislador galego “esquécese” destas cousas. Non é un acidente. Ao contrario. O Partido Popular de Galicia funciona extraordinariamente ben como comité de negocios do grande capital. É significativo que apenas se incorpore unha regulación do autoconsumo colectivo no ámbito das áreas empresariais na Lei de promoción dos beneficios económicos e sociais dos proxectos que utilicen recursos naturais de Galicia (o enésimo intento regulatorio do Partido Popular de Galicia para doblegar a resistencia da cidadanía fronte aos grandes proxectos industriais extractivos de territorio), a piques de aprobarse no Parlamento Galego. Outro dato significativo: as CER e as CCE nin se mencionan nese lamentable documento que é a Estratexia galega de cambio climático e enerxía 2050.

A segunda circunstancia é a canalización crecente de axudas e subvencións cara a creación de CER e CCE, mediante convocatorias do IDAE (CE-Implementa e CE-Oficinas) e do INEGA, que aplican fondos Next Generation como consecuencia das previsións do Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima 2021-2030 e o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do 2021. Axudas que, pola complexidade dos seus trámites, non son doadas de manexar nin mesmo por xestores públicos.