Para que serve a infancia?

En moitas familias con poucos recursos ou sen rede de apoio, os menores pasan longas xornadas sós ou sen alternativas de ocio estruturado. Non hai campamentos, non hai viaxes, e tampouco tempo dispoñible por parte dos adultos, que seguen traballando. A pantalla convértese entón nunha compañía permanente

Precísase tamén que os campamentos de verán non sexan un luxo reservado a quen pode pagalos, senón un dereito ampliado a todas as crianzas. Que os tempos escolares e laborais sexan máis compatibles, para que as familias non teñan que facer malabares imposibles cos seus dous traballos para pagar o alugueiro ou a hipoteca. Que o tempo dos nenos non dependa só do poder adquisitivo dos pais, senón que sexa considerado un ben común, unha responsabilidade compartida.

As rúas, as prazas, as bibliotecas, os centros culturais, os parques… deberían estar pensados tamén para a infancia. Con espazos seguros e estimulantes. Con tempo sen présa. Con adultos que non só controlan, senón que acompañan sen invadir, escoitan sen xulgar, frean sen asustar. O verán pode ser unha marabillosa escola de vida, ou un deserto afectivo e simbólico. Depende de nós.