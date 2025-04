Estamos educando para vivir ou para resistir? A importancia da saúde mental na escola

A escola debe ser un espazo que favoreza a educación de cidadáns maduros, con pensamento crítico, rebeldes fronte ás opresións, sensibles coa súa comunidade, respectuosos coa diversidade e orientados a un futuro esperanzador

çÉ relevante lembrar que Freud facía estas reflexións no contexto duns encontros sobre o suicidio en persoas mozas, o que as fai moi pertinentes para a nosa actualidade. Se analizamos os datos oficiais de consumo de substancias en estudantes de educación secundaria nas últimas décadas, observaremos que o único que subiu de forma significativa é o dos hipnosedantes, con e sen receita. De feito, o 23% da mocidade de 16 a 24 anos consome algún tipo de medicación psiquiátrica, principalmente ansiolíticos, hipnóticos e antidepresivos. Este incremento está relacionado co aumento de problemas de saúde mental como a ansiedade, a depresión e os trastornos do sono. Máis do 50% do estudantado universitario ten consultado algunha vez con profesionais sanitarios por un problema de saúde mental. A prevalencia de ansiedade moderada ou grave é de aproximadamente un de cada dous estudantes. As consultas clínicas relacionadas con ideación suicida e autolesións creceron exponencialmente.