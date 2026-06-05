SAIC en Ferrol: Galicia na nova xeografía industrial de China

Ata agora, os investimentos chineses en Galicia reflectían a incorporación da economía galega á globalización. O eventual desembarco de SAIC significaría a incorporación de Galicia á nova xeografía industrial da transición tecnolóxica global liderada, en boa medida, por China.
A posible chegada de SAIC a Ferrolterra constitúe moito máis que un novo proxecto empresarial. Hai varios elementos que permiten distinguir o proxecto de SAIC de experiencias anteriores.
Primeiro, a escala. A maior parte dos investimentos chineses en Galicia realizados ata agora foron adquisicións de empresas xa existentes, participacións en compañías concretas ou proxectos de dimensión limitada. SAIC suporía a implantación ex novo dun gran complexo industrial ligado a unha das empresas líderes da automoción chinesa e mundial. Estamos falando dun investimento con capacidade e potencial para transformar unha comarca enteira, non simplemente unha empresa.
Segundo, a natureza produtiva. Moitas das operacións anteriores estiveron vinculadas á compra de activos, á distribución comercial ou á integración de empresas galegas en grupos chineses. Neste caso, o relevante é a creación de capacidade industrial nova. É dicir, non se trata só de adquirir o que xa existe, senón de producir desde Galicia para os mercados europeos.
Terceiro, o compoñente tecnolóxico. SAIC representa a China da innovación e da industria avanzada. Durante moito tempo a imaxe dos investimentos chineses estivo asociada á procura de recursos, infraestruturas ou capacidades industriais maduras. Agora estamos ante un sector situado no corazón da transición tecnolóxica global: o vehículo eléctrico, a dixitalización da mobilidade, as baterías e a condución intelixente. Nese sentido, Ferrol non estaría recibindo unha industria tradicional, senón unha actividade situada nunha das frontes da competencia tecnolóxica internacional.
Cuarto, o contexto xeopolítico. Os investimentos chineses anteriores en Galicia producíronse nun momento en que Europa vía a China fundamentalmente como un socio económico. Hoxe a situación é máis complexa: China é simultaneamente socio, competidor económico e rival sistémico para a Unión Europea. Que unha empresa chinesa escolla Europa para localizar produción industrial ten unha dimensión estratéxica que hai dez ou quince anos apenas existía. SAIC non chega só para vender en Europa; chega tamén para producir en Europa e integrarse parcialmente no seu ecosistema industrial.
Quinto, o efecto demostración. Se o proxecto prospera, podería converter Galicia nunha referencia para outros investimentos chineses de alto valor engadido. Ata agora, a presenza chinesa en Galicia foi importante pero relativamente dispersa. SAIC podería actuar como un auténtico tractor, atraendo provedores, servizos auxiliares, loxística e novos proxectos industriais.
En suma, ata agora, os investimentos chineses en Galicia reflectían a incorporación da economía galega á globalización. O eventual desembarco de SAIC significaría algo distinto, é dicir, a incorporación de Galicia á nova xeografía industrial da transición tecnolóxica global liderada, en boa medida, por China.
Un pouco de contexto
De materializarse, trataríase do primeiro gran investimento produtivo deste grupo automobilístico chinés en Europa e dun dos movementos máis significativos da presenza económica chinesa en Galicia das últimas décadas. O seu significado transcende amplamente a creación de emprego ou a recuperación dun espazo industrial concreto: insírese nunha transformación máis profunda das relacións entre China e a Unión Europea e abre unha xanela de oportunidade para a reindustrialización galega.
Durante anos, o debate económico entre Bruxelas e Beijing estivo marcado polo déficit comercial europeo en bens manufacturados. Con todo, China procura ampliar esa visión incorporando outros elementos á ecuación, especialmente os investimentos e o comercio de servizos. Desde esta perspectiva, o desembarco de empresas chinesas en territorio europeo non debe entenderse como unha excepción, senón como unha tendencia destinada a gañar peso nos próximos anos.
A elección de España e, particularmente, de Galicia non responde ao azar. Madrid converteuse nos últimos anos nun dos interlocutores europeos máis receptivos ao diálogo económico con China. Ao mesmo tempo, o sector automobilístico español conserva unha relevancia industrial de primeiro nivel dentro de Europa. Galicia engade ademais outros factores de interese como unha longa tradición industrial, unha posición privilexiada no eixo atlántico e unha localización que permite pensar non só no mercado europeo, senón tamén nas conexións transatlánticas.
Neste sentido, a candidatura de Ferrolterra representa a culminación dunha traxectoria previa. A presenza chinesa en Galicia non é unha novidade. Desde hai anos existen investimentos e colaboracións empresariais en diferentes sectores, mentres que o potencial loxístico do Golfo Ártabro e do porto exterior de Ferrol xa fora obxecto de atención por parte de delegacións chinesas dende hai máis dunha década. O proxecto de SAIC aparece así como un salto cualitativo sobre unha relación económica que leva tempo madurando.
A consolidación dunha relación estable con China require estratexias institucionais capaces de acompañar os proxectos industriais, facilitar o diálogo e crear un clima de confianza mutua
Tamén China mudou significativamente a natureza da súa proxección exterior. Nunha primeira etapa, os investimentos concentráronse na adquisición de recursos naturais e materias primas, especialmente en África e América Latina. Posteriormente, o foco trasladouse ás grandes infraestruturas, nun proceso asociado á Iniciativa da Franxa e da Ruta. Na actualidade, a internacionalización chinesa entra nunha nova fase marcada pola exportación de capacidades tecnolóxicas e industriais avanzadas.
É precisamente neste contexto onde o proxecto de Ferrol adquire unha especial relevancia. Non se trata simplemente da instalación dunha fábrica, senón da eventual integración dunha comarca duramente golpeada pola desindustrialización nun dos sectores máis dinámicos da economía mundial. A automoción eléctrica e intelixente constitúe un dos campos nos que China alcanzou posicións de liderado tecnolóxico e capacidade produtiva. Participar desa cadea de valor significa conectar o territorio con procesos económicos que definirán boa parte da competitividade global das próximas décadas.
Por iso, o impacto potencial do investimento non debería analizarse exclusivamente desde unha óptica empresarial. A dimensión política resulta igualmente importante. A consolidación dunha relación estable con China require estratexias institucionais capaces de acompañar os proxectos industriais, facilitar o diálogo e crear un clima de confianza mutua. Se a implantación de SAIC culmina con éxito, podería converterse nun efecto demostración para outros investimentos futuros.
A experiencia internacional indica, ademais, que as empresas chinesas foron adquirindo un coñecemento crecente das regras económicas e administrativas occidentais. Os primeiros procesos de internacionalización estiveron marcados por dificultades derivadas das diferenzas de cultura empresarial e dos distintos marcos regulatorios. Hoxe existe unha maior comprensión mutua. China entende mellor os procedementos, as garantías e os tempos das democracias europeas, mentres que as administracións occidentais coñecen mellor as expectativas dos investidores chineses.
Con todo, a competencia entre territorios segue sendo intensa. A decisión de localizar unha grande planta industrial en Europa implica comparar múltiples candidaturas. Neste escenario, a axilidade administrativa convértese nun factor decisivo. Non se trata de renunciar ás garantías legais, ambientais ou sociais que caracterizan o modelo europeo, senón de compatibilizalas cunha capacidade de resposta eficiente. O desafío consiste precisamente en atopar ese punto de equilibrio entre seguridade xurídica e rapidez na toma de decisións.
Ferrolterra enfróntase, así, a unha oportunidade singular. Tras décadas marcadas pola reconversión industrial e a perda de actividade económica, a posible chegada de SAIC abre a porta a unha nova etapa. Pero o verdadeiro alcance do proxecto dependerá da capacidade para interpretalo non como un episodio illado, senón como parte dunha estratexia máis ampla de reindustrialización, apertura internacional e inserción de Galicia nas grandes correntes da economía do século XXI.
SAIC non chega a Ferrol por casualidade; chega porque Galicia pode converterse nun nó relevante da nova proxección industrial e tecnolóxica de China en Europa.
¿Un proxecto illado?
Hai varios precedentes que suxiren que os investimentos chineses en Galicia tenden a consolidarse e ampliarse cando a implantación inicial resulta satisfactoria.
O exemplo máis claro é probablemente o de CITIC Group a través de CITIC Censa. A antiga Censa, adquirida polo grupo chinés en 2011, non quedou como unha simple compra financeira. Ao longo dos anos mantivo actividade, incorporou novos contratos internacionais e converteuse nun dos referentes europeos na fabricación de grandes pezas para os sectores enerxético e nuclear. De feito, o propio CITIC ten manifestado recentemente o seu interese por explorar novas expansións en Galicia, tomando como base a experiencia acumulada en Porriño.
Desde unha perspectiva máis ampla, obsérvase un patrón recorrente na internacionalización chinesa: moitas empresas chegan cun investimento relativamente prudente, avalían durante varios anos o marco institucional, laboral e loxístico, e só posteriormente acometen ampliacións relevantes. É o que ocorreu en numerosos países europeos.
O investimento chinés tende a comportarse máis como un proceso de implantación gradual e consolidación a longo prazo que como unha operación puntual, amosando unha notable vocación de permanencia
Isto é precisamente o que resulta especialmente interesante do proxecto de SAIC Motor en Ferrolterra. A propia documentación presentada fala dunha investimento inicial duns 200 millóns de euros e dunha segunda fase posterior que permitiría aumentar a capacidade produtiva. É dicir, o proxecto nace xa cunha lóxica de crecemento escalonado e non como unha actuación pechada desde o primeiro día.De feito, se observamos a experiencia internacional chinesa, as ampliacións adoitan producirse por tres vías: primeira, incremento da capacidade produtiva da planta inicial; segunda, chegada de provedores chineses asociados ao investimento principal; terceira, diversificación cara a actividades loxísticas, tecnolóxicas ou de I+D.
A análise da propia experiencia galega mostra que os investimentos chineses exitosos non adoitan permanecer estáticos; máis ben evolucionan cara a procesos de arraigamento e expansión progresiva. O caso de CITIC Censa é o precedente máis evidente, mentres que SAIC podería representar un salto cualitativo porque, por primeira vez, non se trata da adquisición dunha empresa existente, senón da creación dun gran complexo industrial pensado desde o inicio para medrar.
O investimento chinés tende a comportarse máis como un proceso de implantación gradual e consolidación a longo prazo que como unha operación puntual, amosando unha notable vocación de permanencia e consolidación, afastándose da lóxica dunha mera operación financeira ou especulativa.
A evolución de CITIC Censa e o deseño en fases do proxecto de SAIC apuntan nesa dirección. O proxecto de SAIC chega cunha escala inicial moito maior e cun potencial tractor sobre toda unha cadea industrial, algo que ata agora non se vira no mesmo grao. Neste caso, unha cuestión especialmente relevante para observar nos próximos anos non será só a evolución da planta principal, senón a eventual chegada dun ecosistema de provedores, empresas loxísticas e servizos asociados. Noutros países, os grandes investimentos industriais chineses acabaron xerando unha segunda onda de implantación empresarial moito menos visible, pero ás veces máis transformadora que o proxecto inicial.
Expectativas en Ferrolterra
Ferrol non está competindo só por captar unha fábrica; está competindo por ocupar unha posición nunha nova división internacional do traballo
Ferrol foi durante séculos un dos grandes polos industriais do Estado arredor do complexo naval e militar. Neste sentido, a posible chegada de SAIC podería interpretarse non só como a creación dunha nova actividade económica, senón como un novo capítulo nunha longa tradición industrial adaptada ás tecnoloxías do século XXI.
En efecto, Ferrol pasaría de simbolizar unha das grandes crises industriais da Galicia contemporánea a converterse nun laboratorio da nova industrialización ligada á transición tecnolóxica e enerxética mundial. Iso dálle ao asunto unha dimensión que vai máis alá da propia empresa.
Ferrol non está competindo só por captar unha fábrica; está competindo por ocupar unha posición nunha nova división internacional do traballo. Durante décadas, Europa exportou tecnoloxía e China producía. Hoxe, en sectores como o vehículo eléctrico, as baterías, as enerxías renovables ou determinadas tecnoloxías dixitais, a situación é moito máis complexa. Nalgúns ámbitos, é China quen marca o ritmo da innovación industrial. Iso explica que empresas chinesas xa non busquen só mercados, senón tamén implantación produtiva directa nos grandes espazos económicos.
Compre tamén ter en conta a evolución da propia percepción de China en Galicia. Hai vinte anos, China aparecía sobre todo asociada á competencia industrial, á deslocalización ou ás importacións baratas. Hoxe pode aparecer tamén como fonte de investimento, tecnoloxía e capacidade industrial. Non significa que desaparezan os interrogantes -dependencia tecnolóxica, autonomía estratéxica europea, seguridade económica-, pero o marco é moito máis complexo que o de comezos de século.
O reto xa non é só atraer investimento, senón conseguir que bote raíces, transformar unha decisión empresarial nun ecosistema industrial duradeiro
Durante anos preocupounos que as fábricas marchasen cara a Asia; agora debatemos como atraer cara a Galicia unha das grandes empresas industriais asiáticas. Iso di moito sobre os cambios producidos na economía mundial.
E, desde unha perspectiva galega, o reto xa non é só atraer investimento, senón conseguir que bote raíces. É dicir, transformar unha decisión empresarial nun ecosistema industrial duradeiro, con centros tecnolóxicos, formación profesional e universitaria, provedores locais, innovación e internacionalización. As grandes historias de éxito industrial non adoitan depender dunha fábrica, senón da capacidade de construír arredor dela unha rede económica propia.
O verdadeiro significado de SAIC non reside unicamente nos empregos que poida crear nin nos investimentos que poida mobilizar. O relevante é que sitúa Galicia no mapa das grandes transformacións económicas do noso tempo. Nun momento en que a industria mundial está a redefinirse arredor da electrificación, da dixitalización e das novas cadeas globais de valor, Ferrol ten a oportunidade de deixar de contemplar o cambio desde a distancia para converterse nun dos seus protagonistas.
Aclaremos as dúbidas e fagámonos as preguntas que for necesario, pero non perdamos de vista o contexto.