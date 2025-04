Témosvos a vós

A postura de Praza sobre o proxecto de Altri ficou explicitada nun editorial ao respecto, o cal non implica silenciar no tratamento informativo as voces favorables a que a fábrica acabe construíndose

A, en sentido amplo, posición política de Altri viñerámola coñecendo a través dalgunha comparecencia pública e, sobre todo, a través dos comunicados e documentos remitidos ao conxunto de medios dende a consultoría experta en comunicación, márketing e imaxe de marca que a empresa contratou para acompañar a súa chegada a Galicia. Pero, en datas máis recentes, ao que non deixa de ser un procedemento do máis habitual en múltiplas iniciativas empresariais engadiuse a publicación, pola vía dos contidos patrocinados en diversas cabeceiras, desas mensaxes que reducen a loiadas e trolas -"bulos", no orixinal- gran parte das posturas contrarias aos intereses da multinacional.

Praza.gal non recibiu ata agora oferta ningunha para publicar ningún deses contidos. A postura sobre este proxecto do xornal e da nosa editora, a Fundación Praza Pública, ficou explicitada nun editorial ao respecto e consideramos que, no caso de recibila, sería incompatible coa mesma. O cal, obviamente, non implica silenciar no tratamento informativo as voces favorables a que Altri acabe construíndo a súa fábrica en Palas de Rei.