Xénero fake

Igual convén aclarar o que entendemos por fake, termo de uso profuso e significado difuso, consecuentemente baleiro, como liberdade, populismo ou fascismo. Falamos de fake cando se pode demostrar obxectivamente a falsidade, co engadido de que o emisor coñece esa falsidade e persegue que os receptores a tomen por verdadeira porque iso o beneficia ou prexudica a quen se quere desprestixiar.

Dicir que unha pasta de dentes nos axudará a ligar é mentira. Dicir que beber lexivia cura a Covid é un fake porque non hai solubilidade entre a afirmación e a realidade. Dicir que a inseguridade cidadá é provocada polos inmigrantes é mentira. Dicir que os inmigrantes haitianos matan e comen os gatos dos residentes é un fake. É fake citar palabras que un voceiro non pronunciou ou atribuirlle actos inexistentes escudándose en fontes anónimas, marxinais e creadas coa única función de que o difusor eluda responsabilidades. Falamos de fake cando se pode demostrar obxectivamente a falsidade, co engadido de que o emisor coñece esa falsidade e persegue que os receptores a tomen por verdadeira porque iso o beneficia ou prexudica a quen se quere desprestixiar. Lémbrese a acusación recente de que na sé do PSOE en Madrid entraban bolsas cheas de cartos da corrupción. Saíu en todas as canles de TV apoiada no vídeo dunha silueta anónima ás escuras e coa voz distorsionada