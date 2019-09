Obras da Xunta sen rematar atrancan o inicio do curso en varios colexios galegos

Na Mariña, a situación é aínda máis complexa. No CEIP de Cervo, as familias --que se manifestaron ás portas do centro apoiadas polo BNG-- decidiron non levar os cativos á escola polo momento ao atoparse cunhas obras de rehabilitación que comezaron a mediados de xullo e que aínda non están rematadas, provocando suciedade, atrancos e falta de equipamento, como se pode comprobar no vídeo difundido.

A anpa do centro esixiu alternativas pero a Consellería de Educación non ofreceu unha solución e mantén que as aulas están "listas", polo que o alumnado terá que esperar para iniciar o curso. No centro, filtracións de augas, caixas sen baleirar ou ferramentas aínda polo chan foi o que atoparon os docentes, segundo denuncian as familias.

Nais e pais manifestáronse no CEIP de Cervo, onde a anpa decidiu non enviar os rapaces a clase polo momento; no CEIP nº 1 de Foz, asistiron menos da metade

No CEIP número 1 de Foz, pola súa banda, só estaba dispoñible un dos dous edificios do centro e menos da metade dos alumnos asistiron a clase. A maioría das familias decidiron agardar ao vindeiro luns para enviar os cativos á clase, data na que a Xunta tiña previsto habilitar o inmoble que falta.

O centro en Foz non dispón de parte das instalacións, nin do patio de Infantil nin do pavillón, tal e como denuncia tamén o PSdeG da provincia de Lugo. As obras, como en Cervo, foron licitadas en maio e iniciadas na a mediados de xullo cun prazo de execución de tres meses.