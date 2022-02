A atención primaria no rural. A culpa é do cha cha cha

Cada día máis vilas e cidades sofren as consecuencias directas das estratexias implantadas nas últimas décadas que sitúan á saúde como un ben de consumo e non como un dereito cidadán

A contraofensiva lanzada ao pouco tempo das dúas Conferencias Internacionais, e liderada polas forzas neoliberais da época (Ronald Reagen en EEUU e Margaret Tatcher en UK), elaboraron e puxeron en práctica estratexias de signo contrario que negaban a atención comunitaria, o papel da Atención Primaria de Saúde como eixo do sistema e a promoción e participación social, co fin de retomar o marco médico bioloxicista (a corrente que nega os determinantes sociais da saúde) e individualista cun forte control profesional e centrado na medicina hospitalaria e no uso intensivo dos recursos tecnolóxicos. Unha orientación que prima a atención sanitaria de alta complexidade e elevado coste. Esta estratexia estaba orientada a abrir a porta do que hoxe xa é unha realidade: ás privatizacións dos servizos sanitarios e a trasladar á sanidade o modelo de mercado e de competencia, cuestionando o dereito á atención universal e á equidade nos servizos de saúde.

E, sen que a maioría nos decataramos, as decisións políticas internacionais e nacionais situáronnos no binomio conceptual da saúde: a saúde como un dereito cidadán, acompañado de servizos públicos sólidos e sen ánimo de lucro fronte á saúde como un ben de consumo ao que se ten acceso segundo a capacidade económica de cada un, o que aboca á desprotección das máis vulnerables e a gran desigualdade no acceso.

E que ten que ver todo isto coa realidade que vivimos na nosa contorna, na nosa comunidade, no noso país? Pois todo. Cada día, máis pobos, máis vilas e máis cidades tamén, sofren as consecuencias directas destas estratexias que sitúan á saúde como un ben de consumo e non como un dereito cidadán, implantadas nas últimas décadas.

Exemplos como o que se está a vivir en Centros de Saúde como o do concello de Rodeiro, na área sanitaria de Santiago de Compostela, que xa acumula máis de unha semana sen ningún facultativo de Atención Primaria, non son froito do azar, ou froito da “falta de médicos de familia en toda España” que argumentan a Xerencia de Área Sanitaria e asumen as corporacións municipais, sen o máis mínimo cuestionamento. Uns, unhas, outros e outras poden botarlle a culpa ao cha cha chá, pero todo é unicamente resultado das decisións políticas (a todos os niveis) de desmantelamento dos servizos públicos, do abandono das máis vulnerables (neste caso as persoas do rural, maiores, na súa maioría) e da instauración de políticas públicas que consolidan a mercantilización da saúde e o non cumprimento dos mandatos internacionais de “a saúde como un dereito do que todas as persoas somos titulares”.