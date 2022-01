A saturación na Atención Primaria leva ao Sergas a anular toda a actividade non urxente en 14 centros da área sanitaria de Vigo

"Parécenos triste tomar agora medidas propias de marzo de 2020. Despois de dous anos de pandemia, con todo o tempo que houbo para destinar recursos e incrementar a dotación orzamentaria da atención primaria"

Álvaro Lamas, médico de Familia do centro de saúde da Guarda e membro do Comité de Folga no paro que tivo lugar hai uns días, manifesta o seu desacordo coa decisión adoptada polo Sergas. "Parécenos triste tomar agora medidas propias de marzo de 2020. Despois de dous anos de pandemia, con todo o tempo que houbo para destinar recursos, incrementar a dotación orzamentaria da atención primaria, mellorar as condicións laborais que se ofertan e, en definitiva, reforzar o sistema", di. Lamas denuncia que "esta medida restrinxe os controis rutineiros e a actividade preventiva da atención primaria" e advirte que no centro de saúde no que traballa "non a imos aplicar, non temos pensado descitar actividade programada para esa semana".

Para Lamas, "esta decisión vén verificar a situación de absoluto desmantelamento da atención primaria e de dificultade extrema para manter unha actividade normal cos recursos que temos". "Cómpre vontade política para repensar completamente a dotación orzamentaria. Din que a medida vai ser temporal, que remata o 10 de xaneiro, pero se non se toman as medidas oportunas e necesarias, verémola máis veces", advirte.

Ademais, fronte á xustificación da medida adoptada na explosión de positivos da actual vaga da pandemia, Lamas explica que esta situación "vénse advertindo dende antes da irrupción do coronavirus, non se debe ás cifras da pandemia". "É evidente que actual vaga que estamos a vivir, con tantos casos declarados, complica o traballo diario na atención primaria, pero o certo é que chove sobre mollado. Levamos moito tempo avisando desta situación e nunca se nos fixo caso", comenta, concluíndo que "os orzamentos de primaria ou mantéñense estáticos ou minguan. Hai unha vontade de desmantelamento clara que queda de manifesto no que está a pasar".