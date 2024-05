A Lei do Litoral de Galicia e o "efecto bandeira"

1. Da visión patriótica á visión materialista da LOLGA

Boa parte do argumentario despregado polo Partido Popular para lexitimar a Lei galega 4/2023, de ordenación e xestión integrada do litoral de Galicia pode resumirse no denominado “efecto bandeira” (rally around the flag, na expresión inglesa).

A LOLGA é xustificada, así, como unha política de país: quer unha reivindicación do autogoberno galego do noso litoral fronte a Madrid, quer unha defensa da identidade de Galicia que se expresa nas tradicionais formas de ocupación e uso do seu litoral.

Non é de estrañar, en consecuencia, que perante esa xustificación, as forzas da oposición tivesen que adoptar unha valoración ambigua da Lei, mesmo concedendo méritos autonomistas ao goberno de Alfonso Rueda. Si, ese goberno que, malia carecer desde 2009 da vontade política de alargar o autogoberno, sentiu no 2023 o chamado da Patria, para incluir na LOLGA, ao abeiro do Estatuto de Autonomía de 1981 (competencias exclusivas sobre ordenación do territorio e do litoral, e protección adicional do medio ambiente e da paisaxe), a competencia de execución da xestión do dominio público marítimo-terrestre, sen modificar o noso Estatuto de Autonomía para incluila expresamente (como sí fixeron Catalunya no 2006, Andalucía e Illes Balears no 2007, e Canarias no 2018).

O interese do Partido Popular por “arrebatar” as competencias estatais sobre espazos do litoral ten moito que ver coas estratexias electorais de acoso e derribo do goberno de esquerdas de PSOE e Sumar. Xa falamos nalgunha ocasión desta súa táctica da aldraxe, vestida co azul e branco da nosa bandeira nacional. Esta táctica, porén, ten moito máis que ver coa estratexia político-económica e social business friendly que o Partido Popular galego veu desenvolvendo con man de ferro e suma coherencia desde que Feijóo lle arrebatou o goberno ao Bipartito. Lembran certo abrazo no Obradoiro, non?