A Xunta e o esperpento do seu perito no xuízo de Angrois

Despois de case dez anos da traxedia evitable do Alvia, na que perderon a vida 80 persoas e máis de 140 quedaron feridas con secuelas para sempre, as vítimas e familiares unicamente pedimos que se aclare o sucedido, que se esclarezan todas as responsabilidades e se faga algo de xustiza. Pedímolo sendo conscientes de que a xustiza, do mesmo xeito que as persoas, non é infalible, que ten limitacións. Pero o que vivimos o pasado xoves, coa comparecencia dun suposto experto que en teoría debería asesorar con independencia e coñecemento de causa á maxistrada que ditará xustiza, foi un auténtico esperpento, algo fóra de toda lóxica. Unha verdadeira afronta á cidadanía e ás vítimas e familiares.

O esperpento protagonizouno Juan Carlos Carballeira Rifón, funcionario da Xunta que ao longo de máis de cinco horas despregou unha ladaíña de contradicións, rectificacións e “divagacións”, segundo criticou a propia xuíza -por non cualificalas como discurso caótico e sen sentido-, que demostraron un absoluto descoñecemento do caso e que superaron o peor dos nosos pesadelos.