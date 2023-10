De Touriño a Besteiro: dous outonos e 25 anos

O PSdeG está cheo de coincidencias. Tamén de calendario. Touriño deixaba a secretaría xeral en marzo de 2009. E Besteiro, facía o mesmo tamén en marzo, pero sete anos despois

Arrincou así aquela lexislatura que puxo no centro da acción política a ordenación e cohesión do noso territorio, o avance nas infraestruturas e a aposta polas políticas públicas de protección social. Galicia emerxeu como entidade a nivel europeo ao tempo que reforzou o seu vínculo estratéxico cos países de América Latina, de forte pegada galega. Aquel proxecto progresista sentou as bases do que Galicia debía ser, das súas aspiracións e anhelos. E a día de hoxe, ningún outro candidato soubo recompoñelo. A pesares dos esforzos e intentos.

Mais, como dicía, o PSdeG está cheo de coincidencias. Tamén de calendario. Touriño deixaba a secretaría xeral en marzo de 2009. E Besteiro, facía o mesmo tamén en marzo, pero sete anos despois. Os motivos?, moi diferentes. O resultado?, o mesmo. Un proxecto de país truncado antes de que comezara a dar os froitos.