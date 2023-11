Meu pai, que vai matar a mamá

Aproveitei para desafogar un pouco: é tan frustrante ver isto un día e outro e outro. Como me dixo onte outra das mulleres do grupo “non se loita contra a violencia tecendo panos violetas, berrando frases feitas nin enchendo a rúa de carteis. Que nos escoiten, que nos deixen vivir e que escoiten as nosas crianzas dunha vez!”

Ten que sorrir e respirar profundo para axudala no trance de ir a prisión para que a vexa o pai. Ten que explicarlle con amor e agarimo que non vai ser tan terrible, que é só un intre, que aproveitando a viaxe despois van facer algo lindo xuntas... É dicir: a nai vítima de violencia ten agora o deber de convencer á súa filla de que ir visitar ao pai agresor non é tan mal plan como parece, que está ben, que van xuntas. É absolutamente perverso. Pero así o ordena o xuíz, e non hai maneira de escapar do mandato patriarcal. Non importan as vidas das mulleres, non importan os nenos e as nenas Só o capricho dun home de que lle traian a súa filla, a quen viu apenas 3 ou 4 veces neste verán, despois de ter prohibido achegarse a ela durante anos. Onde está o interese da menor? O seu benestar, a súa saúde, os seus dereitos, a súa voz? E os da nai?

Dirán que o bo é que o cárcere polo menos é un lugar seguro, que alí non lle vai facer nada, que hai vixiantes (como din dos puntos de encontro), coma se a protección dos menores fose só asegurar que non lles corten o pescozo cunha radial.

- Xa che contarei rula -di antes de colgar- vou durmir que xa me empastillei. Rematei dúas veces en urxencias estas semanas pola ansiedade… Andei do avogado á audiencia e do xulgado ao hospital. Moito nos insisten que denunciemos, e para que? Porque antes era horrible, pero unha vez que denunciamos isto é unha tortura sen final.

