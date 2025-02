Trumpismo en Angrois

Ante o debate de se Trump humilla a Europa, Angrois é unha lembranza constante da utilidade da UE, que humillou os responsables políticos locais que reaccionaron ao accidente con trumpismo

Donald Trump leva varias semanas humillando a Europa. Así o cren opinadores moi serios a un e outro extremo do espectro ideolóxico que dan por feito que o menos malo de todos os artefactos políticos construídos polo ser humano, a Unión Europea, está ferida de morte. Pero mesmo febles, as institucións comunitarias aínda son quen de dar respostas a cidadáns europeos que non as atopa nos seus estados, como teima en demostrar o caso do accidente de Angrois, unha de cuxas derivadas chega agora ao Tribunal Europeo de Dereitos Humanos. Un sinistro ao que os responsables políticos locais reaccionaron en 2013 con trumpismo varios anos antes de que a primeira presidencia do magnate inmobiliario acuñase o termo.

Atacar ao feble, empregar fake news ou poñer en dúbida institucións que garanten os contrapesos de poderes son algunhas das características que se asocian co trumpismo. E foron tamén algunhas das estratexias empregadas polos gobernos central e galego de 2013 para culpar do accidente de Angrois ao maquinista. Eles e elas, por suposto, non falarían de trumpismo senón que preferirían o concepto razón de Estado: había que salvar a imaxe da alta velocidade española porque, como dixo Feijóo catro días despois do accidente, había "intereses económicos" polo medio.