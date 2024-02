Estados Unidos arrastrou a Reino Unido, Canadá, Alemaña, Xapón, Francia, Finlandia, Holanda, Italia, Australia ou Suecia, entre outros países, a suspender o financiamento de UNRWA. O seu proceder representa un balón de osixeno para o goberno de Netaniahu, que logra un importante aval político á súa estratexia de limpeza étnica e exterminio da poboación palestina

Estados Unidos arrastrou a Reino Unido, Canadá, Alemaña, Xapón, Francia, Finlandia, Holanda, Italia, Australia ou Suecia, entre outros países, a suspender o financiamento de UNRWA, a Axencia das Nacións Unidas para os Refuxiados de Palestina, tras as acusacións de Israel de que efectivos do seu persoal participaron no ataque de Hamás do 7 de outubro de 2023. Iso a pesar de que a UNRWA anunciou a decisión de "rescindir inmediatamente os contratos" dos seus empregados presuntamente implicados e "iniciar unha investigación". Non sabemos ata onde as acusacións foron acreditadas pero, convenientemente, déronse por certas dende o primeiro momento. Palabra de Israel, palabra de deus.

Non deixa de sorprender a desacostumada rapidez da reacción destes países, que tanto contrasta coa febleza ou nula ausencia de condenas explícitas dos crimes das tropas israelís. O seu proceder representa un balón de osixeno para o goberno de Netaniahu, que logra un importante aval político á súa estratexia de limpeza étnica e exterminio da poboación palestina cuestionando o papel dunha ONU comprometida co respecto do dereito internacional. “António Guterres debería dimitir como secretario xeral”, dixo o ministro de Asuntos Exteriores Israel Katz, apuntando o seguinte trofeo diplomático que anhelan en Tel Aviv.

Aconteceu despois de que a Corte Internacional de Xustiza, baixo a presidencia da estadounidense Joan Donoghue, exfuncionaria do Departamento de Estado, ditou determinadas medidas cautelares no caso da denuncia de Sudáfrica contra Israel. Aínda que da para interpretacións, en boa medida, o tribunal tomou unha decisión que se corresponde coa posición dos EUA: Israel debe facer todo o posible para evitar o xenocidio... mentres continúa a súa guerra contra Hamás.