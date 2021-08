A Xunta é condenada por despedir un traballador que lle gañara un xuízo, ao que ten que readmitir e indemnizar

No segundo proceso a Xunta argumentou que o TSXG non debera admitir a trámite o recurso do empregado que reclamaba que o despido fose considerado nulo por vulneración de dereitos fundamentais e non só despido improcedente ata que a primeira sentenza se declarase firme. Pero o tribunal rexeita esa visión da Xunta porque “supón tanto como deixar á libre decisión da parte empregadora -á decisión de se recorre ou non esa previa sentenza- que o despido sexa ou non nulo por vulneración da garantía de indemnidade”.

O TSXG converte así o despido improcedente, no que a Xunta podía elixir entre a readmisión do empregado ou indemnizalo, en despido nulo e condena á Xunta “á inmediata readmisión do traballador, con abono dos salarios deixados de percibir”. E, a maiores, engade que “existindo unha vulneración do dereito fundamental do artigo 24 da Constitución, na súa vertente de garantía de indemnidade, procede conceder á parte unha indemnización polos danos e prexuízos sufridos”.