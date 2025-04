A xestión neoliberal do litoral galego en marcha

c) O baixo desenvolvemento da Lei e a ampla discrecionalidade que provoca na súa aplicación.

O terceiro indicio, relacionado co anterior, é o ritmo cansino de desenvolvemento da Lei: desde a súa aprobación en xullo do 2023, apenas se aprobou, en setembro do 2024, o Decreto polo que se regula a Comisión Interdepartamental de Coordinación da Ordenación do Litoral.

A adaptación do Plan de Ordenación do Litoral (agora denominado Plan de Ordenación Costeira de Galicia) non se fixo no prazo previsto (dous anos). Tampouco se fixeron as directrices de ordenación do litoral (dous anos). A Estratexia de Economía Azul, que tiña un ano de prazo, rematouse en novembro do 2024. O seu resultado, un PDF non publicado no DOG e, por tanto, sen máis eficacia normativa que, poñamos por caso, o Plan de Normalización da Lingua Galega do 2004. A Xunta comezará a aplicar a Lei coas mans libres de plans que aten ese radiante porvir para o litoral galego que vende o Partido Popular.

Tampouco se aprobou o Catálogo de Bens de Valor Cultural do Litoral. Un elemento crucial para que podamos ver cal vai ser o futuro da transformación turística do litoral (pois esa, e non outra, é a finalidade da rede de establecementos turísticos do litoral do artigo 57 e as actuacións estratéxicas recollidas no artigo 58 da Lei) en zonas tan sensibles como a Illa de San Simón (cuxa concesión terá que renovar a propia Xunta en 2027), Sálvora, Ons, Corrubedo.

A conselleira de Medio Ambiente adiantou xa que está traballando nun inventario previo do ano 2019 “no cal se recollen 459 bens, elementos etnográficos e edificacións de carácter público e privado (muíños, antigas salazóns, conserveiras...) que serán agora analizados desde a perspectiva da Loxilga e logo de informe da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural”. Ese inventario non foi publicado, e non ten eficacia xurídica ningunha, pero existe. Mais non está claro se se limita apenas aos elementos do litoral engadidos polo Plan Básico Autonómico a partir dos BIC e bens do catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia. En todo caso, ainda non se abriu o procedemento de aprobación deste catálogo, polo que haberá que estar á espreita para que esta catalogación non se convirta nun xogo de trileros respecto dos posibles niveis de protección e usos de cada elemento patrimonial nunha zona con tanta presión turística. Por iso, os Consellos Territoriais de Patrimonio Cultural das tres provincias litorais deberían informar sobre este catálogo e as intervencións que se pretendan realizar nestes bens. Aquí estaremos persoalmente á espreita.