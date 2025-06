Que difícil é lembrarlle as mulleres que hai leis que as amparan, que denuncien aos seus agresores, mentres na sede do Goberno galego se despide case con honores a un dirixente investigado pola xustiza por presuntamente cometer unha agresión sexual

A Xunta de Galicia está presidida por un home que se mantivo impasible ante a denuncia de agresión sexual contra un dos seus conselleiros e que, cando este dimitiu ante a imputación por parte do TSXG, se limitou a despedilo co desexo de “recuperalo” axiña, aperta incluída. Unhas horas despois de que toda Galicia coñecese esta dimisión, anunciada un mércores calquera pola tarde, o nome da muller denunciante desa presunta agresión sexual anegou os teléfonos móbiles de todas nós. O seu nome inundouno todo, como se alguén abrira unha billa que xa non podía pechar. Quen foi? Por que?

Coma adoita suceder, as novas potencialmente importantes suceden cando estás de día libre ou cando xa ías apagar o ordenador. Ese mércores, 4 de xuño, colleume intentando desconectar e disposta a escoitar a escritora Rebecca Solnit, que estaba na feira do libro de Madrid. Facendo cola no Retiro decidín consultar o que sucedía no mundo, lin varios titulares sobre a dimisión do conselleiro e dirixinme ao grupo que temos na redacción de Praza para expresar sorpresa e facer preguntas. Lembro que comentei con David Lombao que me resultaba insólito estar a piques de sentarme coa muller que escribiu o ensaio Men Explain Things to Me, que iniciou o debate público para a creación do termo mansplaining, mentres tiñamos coñecemento dun asunto de violencia machista con tantas implicacións para calquera Goberno.

Para cando saín da charla xa me resultou imposible esquivar o nome da muller que denunciou a Alfonso Villares por agresión sexual. O nome do denunciado pasou ao segundo plano dos titulares e axiña apareceron as primeiras ‘noticias’ infames centradas na presunta vítima. Así continuou ata que saltou outra ‘bomba’, a do informe da UCO coas conversas entre José Luis Ábalos e Koldo referíndose ás mulleres como mercancía que comprar ou intercambiar entre eles. De novo, unha crise política na que as mulleres, neste caso anónimas (ou non tanto), son obxecto dos titulares a través das máis noxentas expresións. Pero a quen sorprende este machismo? A ningunha de nós, iso seguro.