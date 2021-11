Movistar suprime o teléfono fixo no Courel sen alternativas con cobertura ou acceso para todos os núcleos

Movistar suprime o 26 de novembro o servizo fixo de telefonía e ofrece fibra óptica, que só chega a dous núcleos, ou acceso móbil, con moitas zonas sen cobertura

"A partir do vindeiro 26 de novembro deixamos de prestar servizos de comunicacións fixas sobre a rede de cobre na súa vivenda". "O 26/11/2021 deixará de funcionar o servizo no teu teléfono fixo". Con mensaxes así -por carta ou SMS- veciñanza de Folgoso do Courel foi advertida nos últimos días por Movistar de que o vindeiro venres deixará de funcionar a comunicación fixa habitual de telefonía e internet da compañía na zona.

A rede de cobre tradicional está a ser desmantelada pola empresa do grupo Telefónica e o peche das centrais que lle dan servizo chega agora a esta zona da montaña de Lugo. A opción de balde que ofrece Movistar é o cambio á fibra óptica, unha tecnoloxía que non chega, nin moito menos, a todos os núcleos do Courel. Como alternativa ofrece acceso fixo radio, sistema habitual en moitas vivendas do rural galego, que proporciona con tecnoloxía móbil as prestacións dun fixo. O problema? Moitas zonas de Folgoso sofren aínda da falta de cobertura que agora agudizaría os problemas de conexión. Os mesmos atrancos no caso da opción do satélite, pouco efectiva na zona.