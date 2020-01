O BNG pide concreción a Sánchez nas súas políticas para Galicia antes de decidir o sentido do voto na investidura

“É o Partido Socialista quen ten que decidir se quere que haxa un acordo co BNG ou non se quere comprometerse realmente con este país”

Rego di que o voto favorable do BNG estará condicionado ao compromiso que se mostre por parte do grupo socialista ás urxencias de Galicia. De non chegarse a un acordo cos socialistas antes das votacións da próxima fin de semana, indicou, será “a dirección do BNG” a que decida o sentido do seu voto.

“É o Partido Socialista quen ten que decidir se quere que haxa un acordo co BNG ou non [...] se quere comprometerse realmente con este país”. Os nacionalistas din que non dan por finalizadas as conversas, pero demandan concreción en canto as medidas e os prazos de execución da “Axenda Galega” que se puxeron sobre a mesa. Rego recalca: “Non nos valen boas intencións políticas, queremos saber que medidas se van aplicar e cando se van aplicar”. O nacionalista asegurou tamén que neste mes e medio, dende que o BNG volveu ao Congreso, “falouse máis de Galiza, dos seus problemas e das solucións que precisa, que nos últimos catro anos”.