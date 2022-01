O salvamento marítimo aos 20 anos do Prestige: o novo plan estatal advirte do aumento do lixo e da redución de hidrocarburos

A planificación do servizo estatal ata 2024 prevé 173 millóns de investimento en renovar remolcadores, equipos electrónicos ou de loita contra a contaminación, adquiridos estes tras o afundimento de 2002 e “próximos ao fin da súa vida útil”

“A causa do accidente do Prestige, o servizo [de Salvamento Marítimo] ten a súa estrutura, medios e coñecementos moi centrados na loita contra as verteduras de hidrocarburos. Na actualidade, as verteduras de hidrocarburos están diminuíndo e no seu lugar aumentan outros riscos sobre os que se ten menos preparación: o transporte de substancias químicas, lixos mariños, incluso emisións procedentes de buques e cambio climático, o que require formación e investimentos para transformar o servizo a medio prazo”. Así analiza o plan estatal de Salvamento Marítimo para o período 2021-24 a situación actual e a evolución prevista para o servizo de cara aos vinte anos do afundimento do Prestige, accidente do que di que condicionou o deseño do servizo nestas dúas últimas décadas.

O novo plan, aprobado polo Consello de Ministros do pasado 7 de decembro e feito público días despois [aquí o PDF], prevé un investimento nos próximos tres anos de 173 millóns de euros para, entre outras cuestións, renovar remolcadores e outras embarcacións menores, equipos electrónicos e equipos de loita contra a contaminación, dos que di que no caso dos empregados para os hidrocarburos “atópanse próximos ao fin da súa vida útil”.