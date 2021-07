"Todos os problemas da Atención Primaria parten do mesmo: falta de persoal e anos de recortes e desinvestimento"

"Podemos citar moitos problemas na Atención Primaria, pero ao final todos levan ao mesmo: a falta de persoal", di González, que denuncia que "a Atención Primaria parece a irmá pobre da sanidade"

"Podemos citar moitos problemas na Atención Primaria, pero ao final todos levan ao mesmo: a falta de persoal e anos de recortes e desinvestimento", di González, que denuncia que "a Atención Primaria parece a irmá pobre da sanidade". "Dende hai tempo pedimos que se fagan uns orzamentos separados e que se destine o 25%, que non é unha gran cantidade, pero que duplicaría á achega actual de recursos, que se sitúa no 12%", explica. O responsable de CCOO-Sanidade cre que "é xa difícil mellorar as cousas este verán, porque o verán xa comezou. A única posibilidade é que se fagan ofertas de traballo suficientemente atractivas para que o persoal non marche. Moitos dos últimos MIR que saíron xa marcharon directamente, por mor das condicións que se lles ofrecen aquí.". "Noutros lugares ofrécenlles mellores condicións laborais, máis aló das condicións salariais. Parece que nos dedicamos a formar á xente e despois regalámolos polos distintos países de Europa", lamenta.

Ademais do reforzo de persoal, María Xosé Abuín reclama a incorporación á carteira de servizos de Atención Primaria de categorías imprescindibles para emprestar unha atención integral e descolapsar as listas de espera. "A Atención Primaria empréstase dun xeito interdisciplinar con outros profesionais -enfermaría, fisioterapia, logopedia psicoloxía, matronas...-, profesionais que se estivesen ben desenvolvidas as súas carteiras de servizo, con prestacións que se convertesen en axendas nas que a cidadanía puidese pedir citas, permitirían desconxestionar as consultas", di

Finalmente, Abuín e González demandan propostas de recuperación de prazas MIR "que sexan acompañadas doutras medidas e non queden en brindes ao sol", como expresa a representante da CIG.