Alcoa como comodín: os dous cambios legais cos que a Xunta autoriza eólicos en sitios non previstos e os acelera discrecionalmente

Foi a través da denominada lei de reactivación económica tras a pandemia, aprobada en febreiro de 2021, cando o Goberno daquela aínda presidido por Feijóo introduciu unha nova reforma na lei galega do sector eólico de 2009. A norma establecía que non se poden instalar parques eólicos fóra das áreas previstas no denominado Plan Sectorial Eólico de Galicia, pero a reforma de hai case dous anos introduciu unha excepción. Si poden autorizarse en lugares non previstos “aqueles proxectos que teñan unha clara incidencia territorial pola súa entidade económica e social, posúan unha función vertebradora e estruturante do territorio e sexan declarados como tales polo Consello da Xunta”.

Isto é, está en mans do propio Goberno galego decidir que un parque eólico ten “entidade económica e social” e polo tanto autorizar que se instale nun lugar non previsto.