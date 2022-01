A Xunta ten que devolver ao Estado 70 millóns non gastados do plan de rescate a empresas e autónomos

Asegura a Xunta que fixo grandes "esforzos" para dar gastado o total dos 234 millóns pero dispuña de "escasa marxe de manobra". Ese, di, é un dos argumentos que expuxo en senllas cartas remitidas ás ministras de Economía e de Facenda, Nadia Calviño e María Jesús Montero, para pedir que "reasignen" á Xunta os cartos que quedaron sen gastar, pero con novas condicións. Entre os requisitos que censura a Xunta figura o feito de que as axudas se enfocasen a profesionais e empresas que tivesen débedas ou pagamentos pendentes.

A Xunta defende que se "quedaron sen executar o 30%" dos fondos transferidos polo Estado para o plan de rescate foi porque viñan con requisitos "difíciles de cumprir"

Na convocatoria que vén de finalizar, sostén, a Xunta recibiu 15.061 solicitudes de axudas. No anterior plan, o terceiro, foran algo menos de 6.000. O plan autonómico (182 millóns), contrapón, tiña outras condicións e recibiu unhas 80.000 solicitudes.

Dende o lanzamento dos primeiros plans, os departamentos estatais accederan a mudar parte das súas condicións en ata tres ocasións. Así, por exemplo, ampliara o período para imputar as débedas ás que podían destinarse as axudas -tiñan que ir do 1 de marzo de 2020 ao 30 de setembro de 2021- e permitiu que os cartos se destinasen a compensar custos fixos non cubertos nese período e non só a débedas.

Mediante este plan, as persoas traballadoras que tributan polo sistema de módulos puideron recibir ata 3.000 euros. O resto de autónomos e empresas podían optar a achegas de entre 4.000 e 200.000 euros, dependendo de aspectos como a caída da súa facturación en 2020 a respecto de 2019.