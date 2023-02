Líbranos señor dos galegos no goberno

Un presidente de goberno, dous ministro/as, polo menos unha secretaria de estado de obras públicas (ou como se chame cada catro anos) e un secretario xeral do mesmo ministerio trouxeron como resultado que aínda non haxa estratexia nin avances no corredor ferroviario europeo do Atlantico, que o AVE non chegue a Lugo (ben, nin a Santiago, Coruña, Pontevedra ou Vigo), que nada se saiba dos novos trens Avril, que nada se fixo na moi necesaria modernización da liña férrea A Coruña-Ferrol, como nada tampouco se fixo da conexión entre ambas as cidades (e os seus portos de augas profundas) con Lugo, Monforte e a rede europea, que nada se saiba das variantes de Peares-Canabal e Rubian, que sacou do caixón un Secretario de Estado madrileño, Julio Gómez Pomar, e un ministro de Santander, Íñigo de la Serna, e que volveu meter un secretario xeral e unha secretaria de Estado, ambos de Lugo. Unha autovía esencial entre Lugo e Santiago sen finalizar despois de mais de 20 anos, e un saída sur de Vigo, que só arrinca grazas á presión do Goberno Portugués, en clara sintonía co traballo do Eixo Atlántico.