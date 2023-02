Xa dimitiron ou foron cesadas o dobre de persoas pola encarga dos trens que non collerían nos túneles que por Angrois

Finalmente este luns o caso acabou custando o cargo a Pardo de Vera, secretaria de Estado de Transportes desde xullo de 2021, antes presidenta de Adif desde xuño de 2018 e antes mesmo alto cargo desa mesma empresa pública coa ministra popular Ana Pastor á fronte do daquela Ministerio de Fomento -mesmo traballou un tempo para a Deputación de Pontevedra ás ordes do BNG-. Con Pardo de Vera, figura relevante para o remate final do AVE entre Galicia e a Meseta, caeu tamén o presidente de Renfe desde 2018, Isaías Táboas, histórico alto cargo de diversos gobernos socialistas e membro do Partido Socialista Catalán (PSC). No seu lugar serán nomeados como secretario de Estado David Lucas, ata agora secretario xeral de Vivenda, e como presidente de Renfe Raül Blanco, ata decembro secretario xeral de Industria e catalán como Táboas.

Por Angrois o director de Seguridade de Renfe non dimitiu ata que foi imputado, e o de Adif ata 2021, cando se abriu xuízo contra el e o fiscal pediulle catro anos de cadea

Fronte a estes ceses ou dimisións, tras o accidente de Angrois o daquela Goberno central do PP, con Ana Pastor como ministra, evitou depurar responsabilidades políticas e defendeu os seus cargos intermedios poñendo o foco só na suposta culpa do maquinista do tren Alvia, que non freou a tempo antes da curva de Angrois, e non na falta de medidas de seguridade que evitasen ou paliasen ese previsible erro humano. Por esa falta de medidas está hoxe acusado ao mesmo nivel que o condutor no xuízo que se está a celebrar en Santiago un ex-director de Seguridade na Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte. Pero nin sequera a súa saída dos cargos de libre designación política que seguiu ocupando foi unha cuestión rápida.