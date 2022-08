O 55% das 509 mortes en residencias nos primeiros 9 meses da COVID foron en centros de DomusVi ou Fundación San Rosendo

Tras rexeitar a xustiza un recurso do grupo que controla o sector en Galicia a Xunta desvela os seus datos oficiais a petición de Praza.gal

DomusVi, grupo herdeiro das residencias de maiores que controlaban as antigas caixas de aforros galegas, é o principal do sector en Galicia. E como tal tamén foi, durante os primeiros nove meses da pandemia, ata que chegaron as vacinas, o que rexistrou maior número de mortes de persoas coa COVID.

Dos 509 falecementos rexistrados pola Xunta entre marzo e o comezo de decembro de 2020, a poucos días do inicio da vacinación, 161 producíranse en centros xestionados por DomusVi ou tras seren desviadas as persoas desde eses centros a hospitais. Por tras, 121 mortes foron en centros xestionados pola Fundación San Rosendo. Entre as dúas suman o 55% das mortes en residencias ou tras derivacións a hospitais nos nove primeiros meses da pandemia, durante a primeira e a segunda vaga da mesma.