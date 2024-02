Consellos á esquerda galega tras non dar gobernado outra vez

Non quere isto dicir que teñan que poñer as orelleiras e turrar. Se non tivesen nada que mellorar, agora estarían perfilando o primeiro Goberno progresista en década e media. Pero para cociñar un prato máis saboroso e nutritivo élles mellor non aceptar o aceite prestado en determinadas tabernas.

Non quere isto dicir que nacionalistas e socialistas teñan que poñer as orelleiras e turrar, sen máis. Se non tivesen nada que mellorar e as súas formulacións estratéxicas fosen óptimas, a tal hora Pontón e Besteiro estarían perfilando o primeiro Goberno progresista no noso país en década e media. E non terían que preguntarse, por exemplo, por que só nas eleccións galegas (non así nas municipais nin nas xerais) a correlación de forzas entre esquerda e dereita permanece practicamente inmóbil dende a fin do fraguismo, cun PP pétreo na contorna do 47% mentres a banda contraria se recompón unha vez, e outra, e outra máis.

Hai causas que non están na súa man, é obvio. Van dende a fraxilidade dunha esfera pública galega merecente de tal nome ao ecosistema mediático público e privado, pasando pola dificultade de mudar dinámicas nun sistema social, económico e político con capilares case infinitos cincelado en catro décadas de control do orzamento da Xunta e ata en factores máis antigos que a propia autonomía. Mesmo o propio sistema electoral, que escora á dereita porque así o orientaron os seus arquitectos. Ficar niso pode ser confortable, pero non o explica todo.

Procurar entender máis e mellor o país que se pretende gobernar e que vota moito polo PP, cuestionar lugares comúns ao respecto, non opoñer un sinxelo "todo mal" ao esmagador "todo ben", preguntarse que leva a ficar na casa en eleccións galegas ao electorado progresista das cidades que si se move noutras eleccións... E todo, procurando xestionar a enésima frustración de quen creu que si, que desta ía, que era agora. Non teñen pouca tarefa por diante. Pero para cociñar un prato máis saboroso e nutritivo élles mellor non aceptar o aceite prestado en determinadas tabernas.