Veciñanza e gobernos municipais rebélanse por toda Galicia contra Abanca polo peche de sucursais

Campo Lameiro declarará 'persoa non grata' a Escotet de confirmarse o peche; en Cambados propoñen un boicot e cerrar as contas municipais no banco

En Forcarei, a alcaldesa socialista Verónica Pichel advertiu de que Abanca recibiu "moito diñeiro público", á que acusou de ter como "referencia os números". "Pero isto aquí non só vai de números", asegurou. No Concello de Portas, pola súa banda, o alcalde Ricardo Martínez amosou a súa "indignación" polo peche da sucursal e manifestou a súa "repulsa" ante a decisión do banco do grupo venezolano Banesco.

Ademais, en Cambados, e tras o rexeitamento amosado polo goberno local, un dos socios deste executivo, Somos Cambados, propuxo o boicot a Abanca e pechar a conta que o Concello ten na entidade, así como promover que asociacións e colectivos municipais fagan o mesmo. Mentres que en Cerdido, PSOE e PP acordaron reclamar ao banco que reconsidere as súas intencións.