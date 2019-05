A protesta dos 'venres negros' na CRTVG fai un ano mentres a dirección admite que decidiu ocultala

Un ano de protestas e de venres negros. Foi o 25 de maio de 2018 cando persoal da TVG e da Radio Galega se uniu á iniciativa xurdida entre os seus compañeiros da Radio Televisión Española, en solidariedade coas súas demandas e para denunciar a manipulación nos medios da CRTVG. Tamén para reclamar o cumprimento da lei de Medios aprobada en 2011 e incumprida dende seis meses despois da súa entrada en vigor, coa creación do Consello de Informativos e a elección da dirección xeral por maioría reforzada do Parlamento entre os incumprimentos máis destacados.

Esta mobilización, na que xermolou o colectivo Defende a Galega, é inédita nos medios públicos galegos tanto pola súa duración como polo seu impacto interno e, sobre todo, externo -con fitos como a manifestación do pasado setembro ou o amplo seguimento da folga de finais de ano, convocada polos sindicatos e que o colectivo secundou-. Esa transcendencia pública da mobilización incomodou especialmente na cúpula da compañía pública.

Cadrando co primeiro aniversario das protestas de 'Defende a Galega' o director xeral da CRTVG detallou a "decisión corporativa" de obviar que lle fora concedido o premio José Couso primando a "protección da marca e da reputación" sobre "o dereito á información"

O seu director xeral, Alfonso Sánchez Izquierdo, admitía este mesmo xoves no Parlamento a "decisión corporativa" de ocultar a súa existencia. Nomeadamente, tras a concesión a Defende a Galega do Premio José Couso á Liberdade de Prensa, galardón concedido polo Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia e o Club de Prensa de Ferrol que as canles públicas obviaron tras informar con normalidade ao respecto en anteriores edicións. A preguntas do PSdeG, que como o resto da oposición considerou a decisión un caso evidente de "censura", o director xeral concluíu que a canle pública non emitiu esta nova, "como non emite outras moitas cousas", porque "entre a protección do dereito á información, lexítimo" e a "protección da marca e da reputación", decidiu "tomar en consideración" a segunda. Trátase dunha decisión "lóxica", considera Sánchez Izquierdo.

O director xeral cargou tamén contra o Colexio de Xornalistas, entidade regulada por lei dende 1999, por "expedir carnés de xornalistas previo pago dunha cota, pero para ser colexiado non é necesario ter formación regrada" de xornalista. En realidade, a formación universitaria en xornalismo é un requisito legal para ser membro do CPXG, coa única excepción dun período transitorio previo á aplicación da lei e só para xornalistas en exercicio naquela altura (en Galicia non houbo estudos universitarios de Xornalismo ata o curso 1991-92). Diante destas declaracións a entidade profesional emitiu un comunicado "aclarando" as súas funcións e defendendo a "independencia do poder político" que deben ter os medios públicos.